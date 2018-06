Faites-le pour l'Afrique !!!

Le Sénégal joue son premier match de groupe dans cette Coupe du monde ce mardi à 15 heures (UTC) contre la Pologne. Les "Lions" de la Téranga auront sans doute à coeur de réussir leur entrée dans la prestigieuse compétition, qui pour l'instant ne réussit pas aux équipes africaines. Quatre défaites en autant de sorties, c'est le bilan des représentants du continent dans ces premières journées des différentes poules du Mondial russe.



Aliou Cissé et ses joueurs n'auront pas la tâche facile face aux Polonais qui se révèlent être l'une des équipes les plus prolifiques en buts lors des éliminatoires de la zone Europe. Ils comptent dans leurs rangs un certain Robert Lewandowsky (meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe du monde avec 16 buts) qui peut faire trembler n'importe quelle défense au monde.



Seulement, "Impossible n'est pas Sénégalais" et la bande à Sadio Mané veut saisir cette occasion rarissime pour tourner la page de celle à El Haj Diouf . L'engouement de 2002 n'est certes pas encore visible dans les rues de Dakar. Pas de banderoles aux couleurs nationales, pas de maillots de l'équipe nationale arborés par les uns et les autres en allant au travail. Mais les Sénégalais ont tous le coeur en Russie et une victoire ou même une belle prestation devant la Pologne déchainera leurs passions les plus folles autour de leur équipe.