Fann: le nouveau Service des maladies infectieuses et tropicales va porter le nom du Pr Seydi

Le nouveau Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann (Smit) portera le nom de Pr Seydi.



L'annonce a été faite par le chef de l'État Macky qui a présidé la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux du Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann ce mardi matin.



Il en a profité pour insister sur la priorité élevée qu'il accorde à l’amélioration des performances de notre système de santé.



L’appel à la responsabilité de Macky aux Sénégalais qui ne respectent pas les mesures barrières

« A tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque, de ne pas observer la distanciation physique, et pire, de nier l’existence même de la COVID-19, je veux dire ceci : vous-vous mettez en danger, et vous mettez les autres en danger.



Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées, pensez aux malades et à leur souffrance, pensez aux guéris qui gardent encore dans leur chair les séquelles de cette terrible maladie.



C’est pourquoi je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous, pour le respect strict des gestes barrières, le port correct du masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique et la restriction des déplacements et rassemblements non essentiels. », a déclaré ce mardi le chef de l’Etat à Fann.