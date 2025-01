Farba Ngom : « si je dois aller en prison, j’y irai dignement sans crainte », vidéo

«Si la justice de mon pays a besoin de moi, j’irai répondre, qui suis-je pour ne pas être convoqué par la justice. Et si je dois aller en prison, j’y irai dignement sans crainte », a lancé Farba Ngom ce jeudi lors du rassemblement organisé par l’Apr et ses alliés pour lui exprimer leur soutien.



« Je veux rassurer les militants, les camarades de parti, les alliés, ce combat qu’on vient de démarrer si Dieu le veut, on remportera la victoire. L’Assemblée nationale qu’ils veulent instrumentaliser pour levée mon immunité parlementaire, ce sont les Sénégalais et les alliés de l’Apr qui me l’ont donné. Maintenant, cette Assemblée nationale et le pool judiciaire financier, utilisé contre moi, le temps est devant nous. L’histoire nous dira que ce projet portant sur la justice ce qu’il en sera, quand il sera évalué », a-t-il renchéri.