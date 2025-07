Faux : le ministre de la Justice, Ousmane Diagne et le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine n’ont pas démissionné

Cette vidéo sur la démission des ministres Sénégalais notamment le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice est fabriquée.





Dans la vidéo publié sur TikTok par “sénégal.samarew “FILS_DE_MACKY_S ALL” on prétend que les ministres de la Justice, Ousmane Diagne et de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine ont démissionné de leurs postes. La vidéo en wolof disait : “je vous l'avais dit plutôt , il y à deux semaines de cela et voilà c’est confirmé. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne et le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine ont démissionné de leurs postes respectifs. La cause de leur départ est liée à un problème d’argent”. Les propos sur la vidéo étaient prêtés à l’Imam Lamine Dramé, plus connu sous Oustaz Dramé ou encore Imam Al Amin Dramé, chroniqueur à la 2STV et Sunugal24.











La vidéo de 1mn 19 secondes, publiée le 19 juillet, 2025, était à 9227 j’aime, 564 commentaires, 1037 favoris et 1607 partages, au moment de son exploitation ce mardi 22 juillet 2025.









En visionnant minutieusement la vidéo, on aperçoit le logo de la chaîne youtube Sunugal24. Et le décor de la vidéo donne l’impression que cette partie à été extrait d’une émission qui se déroule sur la chaîne youtube de Sunugal 24, co-animée par l’Imam Dramé.





Une recherche sur Google des mots clefs “démission du ministre de la justice Ousmane Diagne” nous à renvoyé vers la chaîne youtube de Sunugal 24, nous permettant ainsi de retrouver l'émission en intégralité titrée : “Dernière minute: Ousmane Diagne et Jean Baptise doivent-ils quitter le gouv ? Al Amine lâche l'info”











Après avoir suivi l'émission, il en découle que l’Imam Dramé à cité les deux ministres notamment le ministre de la Justice, Ousmane Diagne et le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine. Mais, n'a nullement dit qu’ils ont démissionné.





Il a dit en wolof “le Pastef doit pour la bonne marche du pays confier les postes clés comme le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur à des jeunes, à l’image du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye parce que le parti regorge de jeunes très talentueux et révoquer les ministres un peu âgés à des postes de conseillers ou autres afin qu’ils servent de repères à ces jeunes et leur guident sur certains décisions”.





Contacté par la rédaction, l’imam a répondu : “J’ai visionné la vidéo, et je vais dire que je n’ai jamais tenu de tels propos. Cette fausse information ne vient pas de moi. Il faut aller visionner mon émission sur Sunugal24. J’ai dit et je l’assume, le Pastef doit donner les postes clés dont ces ministères aux jeunes du parti et garder ces vieux dans les rangs comme conseillers. Mais, jamais je n’ai parlé de démission. Ce n’est même pas ma voix, ils m’ont attribué ces propos je ne leur pardonne pas pour ces accusations portées contre ma personne”.







Le ministère de la justice, par la voix de Binta Ndong, 2ème Conseillère technique en Communication du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, M.Ousmane DIAGNE, a répondu en riant : “Non c’est faux, le ministre n’à pas démissionné, il est toujours en fonction et continue de dérouler ses programme comme toujours, rien de tout cela n’est vrai”.





La tentative de joindre le ministère de l'intérieur, est restée infructueuse.





Après toutes ces vérifications, il s’est avéré que la vidéo est fabriquée. Les propos prêtés à l'Imam Dramé sont fausses et le ministre de Justice de même que le ministre de l'Intérieur n’ont pas démissionné.





Au moment où ces lignes sont rédigées, le Ministre de la Justice, Ousmane Diagne et également le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine sont toujours en fonction. Aucune note officielle émanant des autorités compétentes, portant sur leur démissions n’est à ce jour pas publiée.





Conclusion : la vidéo publiée sur TikTok et partagée par d'autres utilisateurs de cette même plateforme sociale est fabriquée et l’information véhiculée est également fausse et pour finir la voix sur la vidéo n’est pas celle de l’Imam Lamine Dramé comme indiqué dans le titre de la vidéo.





Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.