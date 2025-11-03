Faux : le village des Adjoukrou n’a pas été attaqué par des pros-Ouattara le 25 octobre 2025, jour du scrutin en Côte d'Ivoire

Une courte vidéo prétendant montrer des affrontements entre des pros Ouattara et des jeunes adioukrou dans leur village a circulé sur les réseaux sociaux.
La légende du clip de 24 secondes publié sur X (Ex Twitter), le 25 octobre 2025, jour du scrutin en Côte d’ivoire, par « Zone Presse », affirme : «DABOU : Les microbes de Ouattara attaquent les Adioukrou dans leur propre village et tirent sur les civils à balles réelles. Dramane a perdu toute forme de légitimité ». La vidéo était déjà à 11.6 k vues au moment de son exploitation le 31 octobre avec plusieurs commentaires et partages.
La séquence montre un petit groupe de jeunes hommes marchant sur la route parmi lesquels l’un d'eux, portant au cou un des leurs visiblement touché par balle, tandis que les autres autour de lui criaient, « ils ont commencé à tirer à balles réelles. Aujourd’hui, c'est affrontement ».
La vidéo propagée sur des plateformes telles que X (Ex Twitter) et Facebook par le même auteur a été postée alors que les Ivoiriens ont voté dans le calme samedi 25 octobre pour élire leur président, lors d'un scrutin privé des leaders d'opposition et boudé par une partie de la population.
Mais alors que beaucoup semblaient croire à l'authenticité de la vidéo, un commentaire a révélé que la vidéo date de 2020. Grâce à des recherches sur Google des mots clés “affrontement à Dabou" , “attaque village adjoukrou” liens archivés(ici ici) on à pu trouver des vidéos similaires sur YouTube.
Elles confirment ainsi que la vidéo n’est pas récente mais date plutôt d’octobre 2020. Le clip a été pris lors des affrontements intercommunautaires entre Adjoukrous (ethnie locale, réputée favorable à l'opposition) et Dioulas (ethnie du Nord réputée pro-pouvoir).
Cependant une recherche d'images clés sur Google Lens n’à pas produit de résultats crédibles.
Une recherche sur Google du groupe du groupe de mots «violence à Dabou » nous a permis de trouver des articles rédigés par des sites officiels d’informations sur le sujet.
Selon un article publié le 20 octobre par VOA Afrique, le maire la ville Jean-Claude Yede Niangne a souligné que « ces affrontements intercommunautaires qui ont commencé lundi dans et autour de Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan, ont fait au moins « 11 morts » selon un nouveau bilan donné vendredi, à 8 jours de la présidentielle ». Le maire a évoqué une « milice avec des (fusils d'assaut) Kalachnikov ».
En effet, le climat politique était très tendu depuis plusieurs semaines, après que les deux principaux leaders d'opposition l'ex-président Laurent Gbagbo et le banquier international Tidjane Thiam ont été exclus du scrutin.
“Au total, au moins dix personnes sont mortes depuis mi-octobre dans des événements liés au processus électoral. Malgré cela, le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme samedi 25 octobre. Quelques heurts ont éclaté dans certaines localités du sud et de l'ouest, mais sans incidence majeure sur le déroulement du scrutin”, selon le ministre de l'Intérieur Vagondo Diomandé.
La Mission conjointe d’observation électorale de la CEDEAO et de l’Union africaine (UA) a, dans un communiqué, salué le bon déroulement général de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d’Ivoire.
Verdict : Faux il n’y a pas eu d’affrontements entre des militants pro-Ouattara et des jeunes Adjoukrou à Dabou le 25 octobre 2025 jour du scrutin.
Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.
