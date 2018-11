Fc Barcelone : Les six cas ouverts face au marché d'hiver

L’ouverture du marché d’hiver entraînera des mouvements au sein du personnel du FC Barcelone . Les recteurs de l'entité du Barça en sont conscients, plusieurs joueurs ayant déjà manifesté leur mécontentement face à leur situation sportive et demandant au club de faire preuve de sensibilité s'ils demandent à quitter en janvier.



L'ordre du jour du directeur général, Pep Segura , et du secrétaire technique, Eric Abidal, est marqué en rouge . Ces joueurs ne comptent pas pour Ernesto Valverde tout ce qu’ils voudraient. C'est le cas de Denis , Rafinha et Munir . En outre, il y a quelqu'un comme Samper qui a été accablé par des problèmes physiques et qui voit également qu'il est très difficile d'avoir des minutes.



Une mention spéciale mérite Dembélé , qui veut récupérer mais dont l'évolution est inconnue. Comme si Umtiti ressentait à nouveau ses problèmes de genou.