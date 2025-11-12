Fédération sénégalaise de lutte : 275 associations retenues par la commission électorale

La commission électorale de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a rendu publique, la liste provisoire des associations et organisations autorisées à prendre part à l’élection du prochain bureau fédéral, prévue le 27 décembre 2025.

Selon le communiqué de la commission dont la RTS détient copie, 275 structures ont été retenues sur les 277 dossiers reçus. Parmi elles, 195 disposeront de tous les droits de vote à chaque étape du processus électoral, tandis que les autres auront une participation partielle selon leur niveau d’affiliation.

La répartition régionale révèle une forte représentation de Dakar (121 associations), suivie de Thiès (33), Diourbel (18), Kaolack (8), Saint-Louis (6), Louga (3), Fatick (2), Kolda (1) et Tambacounda (1). Deux structures, l’une de Diourbel et l’autre de Thiès, initialement considérées comme votantes à tous les niveaux, ne participeront que partiellement après examen de leurs dossiers.

La commission électorale précise également que 20 groupements nationaux voteront au niveau fédéral, tandis que 60 structures affiliées au Comité national de gestion de la lutte (CNG) ne voteront qu’au niveau départemental.

Saluant le bon déroulement des préparatifs, la commission a annoncé la prochaine élaboration d’un guide du scrutin, destiné à faciliter la compréhension du processus électoral par l’ensemble des votants.