Fédération sénégalaise de lutte : la ministre des Sports prolonge le mandat du CNG jusqu’à l’installation du bureau

Installé le 31 octobre 2024, le mandat du Comité national de Gestion de la lutte (CNG) devait arriver à échéance ce vendredi 31 octobre 2025. Toutefois, dans le cadre du processus de création de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), la ministre des Sports, Khady Diène Gaye a, dans une lettre circulaire datée du 30 octobre, autorisé le CNG à « poursuivre ses activités jusqu’à l’installation du bureau de la Fédération sénégalaise de lutte conformément au chronogramme établi ».
Chronogramme de l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL)
Autres articles
-
La sortie forte de Kalidou Koulibaly sur Gonzalo Higuaín
-
PSG : ça sent vraiment mauvais pour Désiré Doué !
-
League Cup : Ismaïla Sarr et Crystal Palace malmènent Liverpool, Tottenham de Pape Matar Sarr éliminé
-
Ligue 1 : le PSG cale à Lorient, Lens n’en profite pas et chute à Metz
-
Real Madrid : Xabi Alonso a menacé Vinicius Jr