Fédération sénégalaise de lutte : la ministre des Sports prolonge le mandat du CNG jusqu’à l’installation du bureau

Installé le 31 octobre 2024, le mandat du Comité national de Gestion de la lutte (CNG) devait arriver à échéance ce vendredi 31 octobre 2025. Toutefois, dans le cadre du processus de création de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), la ministre des Sports, Khady Diène Gaye a, dans une lettre circulaire datée du 30 octobre, autorisé le CNG à « poursuivre ses activités jusqu’à l’installation du bureau de la Fédération sénégalaise de lutte conformément au chronogramme établi ».

