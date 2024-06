Fenerbahçe : « Pas de promesse » pour José Mourinho, mais l’objectif de remporter la Süper Lig

L’entraîneur portugais Jose Mourinho arrivé la veille au club stambouliote de Fenerbahçe, se refuse à toute « promesse », mais vise la Süper Lig (le titre national), a-t-il annoncé lundi lors de sa première conférence de presse.



S’exprimant depuis le siège du club devant une salle de presse bondée et 80 000 personnes en ligne, Mourinho a confirmé avoir signé pour deux ans au club de la rive asiatique d’Istanbul, ainsi que la presse turque le rapportait.



« Zéro promesse » a-t-il répondu du tac au tac à une question des journalistes. « Mais il est évident que l’objectif principal est de remporter la Süper Lig », a-t-il dit.



« Nous avons réussi à amener un des meilleurs coaches du monde »

« Je serai là pour les deux prochaines saisons », a précisé Mourinho, débarqué en janvier de l’AS Rome.



« Nous avons réussi à amener un des meilleurs coaches du monde », s’est félicité Mário Branco, directeur sportif du club aux dix-neuf titres de champion de Turquie, mais en quête de sacre depuis une décennie.

Avec Mourinho, Fenerbahçe s’offre un entraîneur au palmarès impressionnant (5 Coupes d’Europe dont 2 Ligues des champions, 8 titres nationaux) mais dont l’aura a pâli ces dernières saisons.



« Les gens voient tout de suite grand, mais je pense qu’il faut y aller étape par étape », a déclaré Mourinho. « Et bien sûr les qualifications et les play-offs vont être durs », a-t-il prévenu.



Un nouvel élan pour le Fener



Son arrivée semble déjà redonner de l’éclat et le moral au « Fener », privé de titre national depuis 2014 et qui a échoué cette année encore à ravir la Süper Lig à son grand rival Galatasaray.



Les supporters jaune et noir ont ovationné l’arrivée du Portugais de 61 ans dimanche, chanté et célébré dans un stade en délire et plein à craquer, où il a signé son contrat sous leurs yeux.



Mourinho a pointé que son arrivée devrait attirer l’attention sur le championnat de Turquie, qui devrait être suivi de plus près en Europe.





