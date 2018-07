Ferdinand Coly: «Viser la finale en 2019, c’est condamner déjà Aliou Cissé »

Ferdinand Coly se prononce sur la CAN 2019 qui devient une obligation pour Aliou Cisse de la remporter. Pour l’ancien défenseur des lions, la FSF est en train de mettre la pression au sélectionneur national.



« Indirectement, on met une très grosse pression à Aliou Cissé comme s’il était quasiment condamné. Cinq prétendants qui vont se qualifier en Coupe d’Afrique plus el pays organisateur, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et d’autres surprises. Fixer un objectif aussi précis, ce n’est pas manqué d’ambition, bien au contraire mais contractuellement. Si Aliou n’atteint pas cet objectif pour les dirigeants, ce sera plus facile de justifier son limogeage », dit-il dans L’Observateur.