Ferland Mendy, futur patron de la défense du Réal

Les premiers mois du parcours de Ferland Mendy au Real Madrid ont été assez bons et sa belle performance au niveau défensif l'a amené à prendre de l'importance dans secteur défensif après la blessure de Marcelo, qui a confirmé vendredi sa récupération.



Le joueur français a gagné la confiance de Zidane, et les statistiques le soutiennent. L'équipe de Santiago Bernabéu n'encaisse que 0,37 buts par match si le français est titulaire.



Mais ce n'est pas tout... Le Real n'a plus pris de but lors des trois derniers matchs où Mendy a été titulaire, cela met en doute les perfomances de Marcelo.



Malgré tout, le joueur a été titulaire dans certains matches de LDC, dans les rencontres face au PSG et le Club Brugge, il a concédé trois buts.