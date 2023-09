Fermeture du marché allemand Mercato ce vendredi: ça devient compliqué pour Kolo Muani au PSG

Alors qu'il ne reste que quelques heures avant la fermeture du mercato, le dossier Randal Kolo Muani n'est toujours pas réglé. Comme indiqué par RMC Sport, le PSG, Francfort et le joueur sont d'accord pour un transfert...mais le club allemand lui cherche un remplaçant. Le marché fermant à 18h en Allemagne, la tâche s'annonce très compliquée.



Dans les starting blocks pour signer au PSG, Randal Kolo Muani patiente. Et l'heure est à l'inquiétude. Paris et Francfort sont tombés d'accord pour un transfert de l'attaquant français, comme indiqué par RMC Sport, à hauteur de 90 millions d'euros. Le joueur est lui d'accord avec le club parisien depuis plusieurs semaines. Sauf qu'il y a une condition presque obligatoire c'est que l'Eintracht trouve un remplaçant.



Sauf que le marché ferme à 18h en Allemagne. Et qu'à l'instant T, Francfort n'a pas le remplaçant de Randal Kolo Muani. La piste Hugo Ekitike s'est refroidie ces dernières heures, l'attaquant parisien négociant plutôt avec Crystal Palace.



Si Francfort ne trouve pas de nouveau buteur, Randal Kolo Muani ne devrait pas partir. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur se trouve actuellement à Paris. Si une solution est trouvée rapidement - ce qui commence à devenir compliqué - il pourrait signer au PSG.