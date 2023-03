Fête de l'indépendance 2023: L'Armée apporte des changements dans le programme

La Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) qui faisait face à la presse au Cercle Mess des officiers a annoncé des changements dans les horaires du grand défilé prévu le 04 avril. Selon le Colonel Emmanuel Gomis, cette année les festivités commenceront plus tôt que d'habitude à cause du mois de Ramadan.



"L'Armée a fini de tout mettre au point pour une bonne organisation et un bon déroulement des festivités marquant la célébration de la 63e édition de notre fête de I'Indépendance sous le thème: " Forces de défense et de sécurité, préservation des ressources naturelles". Le chef de l'État va faire son entrée à 9 h 30 mn. Ce qui va marquer le début de la cérémonie, Au-delà de ce changement sur les horaires, la retraite aux flambeaux est exclue dans la région de Dakar", informe le porte parole de l'armée.



Cependant, elle se fera dans les autres régions et départements du pays, précise-t-il. « Les forces de l’ordre militent pour la protection des ressources minières, forestières, gazières, pétrolières et chacun de nous à un rôle à jouer afin de bâtir un développement économique viable. Et pour que cela puisse réellement se faire, il faut que ces ressources soient sécurisées. A cette occasion, un film condensé sera présenté au président de la République ainsi qu’aux invités, pour montrer ce que font les différentes forces (Douanes, Eaux et forêts, Armées…) dans l’appel de cet objectif qui est essentiel pour l’Etat du Sénégal » a-t-il déclaré