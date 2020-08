Feyifolu Boroffice, nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale pour la Gambie (Communiqué)

Feyifolu Boroffice, de nationalité américaine et nigériane, a été nommée représentante résidente de la Banque mondiale pour la Gambie.



Mme Boroffice a rejoint la Banque en 2010 dans la région Europe et Asie centrale (ECA). Elle a depuis lors occupé plusieurs postes en Afrique et à la CEA, sa dernière affectation étant celle de spécialiste principale du secteur privé au Nigeria. Avant de rejoindre la Banque, Feyi a travaillé pendant une décennie dans le secteur privé, notamment en tant qu'auditeur chez Ernst & Young et en finance d'entreprise chez Exxon Mobil Corporation.



Dans ses nouvelles fonctions, Feyifolu Boroffice mettra en œuvre la Note d'engagement pays 2018-2021 et dirigera la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays qui s'appuiera sur le Diagnostic systématique de la Gambie et intégrera la réponse à la pandémie post-COVID-19. Elle maintiendra et renforcera également les bonnes relations de travail avec le gouvernement et les autres parties prenantes en Gambie, ainsi qu'avec la communauté internationale. Sa nomination est effective depuis le 1er août 2020.



Source: Banque mondiale