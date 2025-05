Final 8 - N1 Féminin : L'ASC Ville Dakar et JA imposent leur loi

L'ASC Ville de Dakar et la Jeanne d'Arc confirment leur statut de favorites dans le groupe A des Finals 8 du National 1 Féminin. Ce jeudi au stadium Marius Ndiaye, les protégées de Malick Goudiaby ont littéralement survolé leur adversaire du jour, le Jaraaf, avec un score de sans appel de 89 à 35. Une deuxième victoire consécutive qui les place en position idéale avant d'affronter la JA lors de la troisième journée.



La malienne Diouma Berthe s'est particulièrement illustrée lors de cette rencontre, terminant meilleure marqueuse avec 14 points et 3 passes décisives. Un apport précieux dans une rencontre à sens unique, maîtrisée de bout en bout par la formation de la municipalité.



Dans l'autre match, la Jeanne d'Arc a elle aussi déroulé face à Flying Star (81-40), s'offrant ainsi un deuxième succès consécutif. Les Bleu et Blanc rejoignent l'ASC Ville de Dakar en tête du classement du groupe A, promettant un duel au sommet entre les deux formations lors de la prochaine journée.



Le suspense reste entier pour la suite de cette phase aller des Finals 8, mais une chose est sûre : les prétendantes au sacre sont déjà bien en place.