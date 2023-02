Finale CHAN 2023 : l’Algérie et le Sénégal, en quête d’un premier trophée

L’équipe locale du Sénégal veut monter sur la plus haute marche du podium ce samedi face à l’Algérie, comme l’a fait l’équipe A du Sénégal, le 6 février 2022. Une tâche pas facile mais les protégés de Pape Thiaw ont des arguments pour inquiéter les Fennecs.



Auteur d’un premier tour correct, le Sénégal a dominé en poule la Côte d’ivoire (1-0), puis la RD Congo (3-0). En quarts, les locaux se sont offert le derby face à la Mauritanie en quarts (1-0), avant de piéger Madagascar en demi-finales (1-0).



En cas de succès ce samedi, le Sénégal deviendra la première nation ouest-africaine à inscrire son nom au palmarès du CHAN.



En face, le Sénégal défie la meilleure attaque du tournoi (9 buts marqués). Vainqueur de tous ses matchs depuis le début du tournant, l’Algérie sort de sa prestation la plus convaincante en demi-finales avec une manita infligée au Niger (5-0).



La défense sénégalaise fera face à l’armada offensive des Fennecs, dirigée par Aymen Mahious, meilleur buteur actuel du tournoi (5 buts). Les Fennecs n’ont toujours pas encaissé le moindre but dans ce tournoi. Les « Lions » devront surtout composer avec un stade qui sera très majoritairement acquis aux Algériens.



Cette rencontre est une sorte de retrouvaille entre les deux équipes. L’Algérie et le Sénégal s’étaient affrontés en préparation, le 7 décembre 2022. Les deux sélections se sont quittées sur un score nul (2-2). Malick Mbaye et Moussa Kanté avaient marqué les deux buts sénégalais.



Programme Finale

samedi 4 février 2023

Stade Nelson Mandela de Baraki

19h30 Algérie / Sénégal