Finale Coupe du Sénégal : « les billets sont à la portée de tout le monde », selon Amadou Kane

En marge de l’audience que le Premier ministre a accordée aux responsables des équipes finalistes de la Coupe du Sénégal (Stade de Mbour et Jaraaf), le président de la commission d'organisation de la finale est revenu sur la billetterie. Selon Amadou Kane, « les billets sont à la portée de tout le monde ». D’après lui, les billets vont de 500 à 50.000 FCFA.





« Deux grandes équipes vont jouer. Au lieu de séparer le stade comme on l'avait fait contre le Rwanda vendre une partie et laisser l'autre partie. Nous allons occuper tout le stade. Les billets sont à la portée de tout le monde. Ça commence de 500 FCFA jusqu'à 50.000. 50.000 FCFA pour les box, 10.000 FCFA pour annexe loge, 5000 FCFA pour l'annexe, 1000 FCFA pour les sièges jaunes et 500 FCFA pour les sièges rouges », a laissé entendre Amadou Kane, président de la commission d'organisation de la finale.





Qui ajoute : « Compte tenu du stade, le président de la FSF et le Comité exécutif ont accepté de mettre à la disposition des Sénégalais des prix accessibles. Dans le dispatching des billets, nous allons allouer à chacune de ces équipes 6000 billets ».



En marge de la finale, dit-il, la fédération souhaite rendre hommage aux anciens joueurs qui ont rendu service au football.



La finale de la Coupe du Sénégal coïncide avec le match retour Génération Foot contre Hafia FC, comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Selon Amadou Kane, le président de la FSF a utilisé tous les moyens pour reporter le match que l'autre partie n'a pas accepté.



« Finalement, le match qui devait se tenir à 17 heures a été décalé à 19 heures. La Fédération a agi ainsi pour permettre aux Sénégalais de pouvoir suivre la finale et de se déplacer à Thiès pour supporter l'équipe de Génération Foot », a fait savoir Amadou Kane.



Le Premier ministre a alloué 15 millions FCFA à chaque équipe afin de préparer la finale.



De leur côté, le Jaraaf et le Stade de Mbour comptent également réussir le pari de la mobilisation pour garnir les 50.000 places de l’immense enceinte de Diamniadio. Chaque club annonce vouloir déplacer plus de 10.000 supporters pour le la 63e édition de la finale de Coupe du Sénégal.



Avec ses 15 sacres, le Jaraaf est le club le plus titré dans la compétition qu’il n’a plus gagné depuis 2013. Quant au Stade de Mbour, il n’a pas encore inscrit son nom au palmarès, avec deux défaites en finales, en 2017 face à son voisin de Mbour Petite Côte et en 2008 contre le Jaraaf.