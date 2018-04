Financements pour l’agriculture et l’énergie : le Sénégal récolte plus de 100 milliards F CFA à Tunis

Le Sénégal a récolté deux accords de financement concernant l’agriculture et l’énergie. C’est ce qu’a informé un communiqué des services d’Amadou Ba, qui prend part actuellement à la 43e réunion du groupe de la BID qui se tient actuellement à Tunis.



Le premier financement d’un montant de 50 millions de dollars, soit 26,7 milliards de francs CFA, a va être affecté à la Sonacos et servira dans le cadre «de son programme de collecte de graines d’arachide 2017/2018», informe le document.



Quant au second financement d’un montant de 110, 5 millions (72,5 milliards de francs CFA, il va être affecté à la Senelec «en vue d’optimiser la fourniture d’électricité dans le pays, par notamment la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers destinés à la production d'électricité par les centrales électriques de la Senelec».



Par ailleurs, relèvent les services de Amadou Ba, le Sénégal a reçu un programme pilote dans le cadre de «l’initiative régionale de la chaîne de valeur riz’’ initiée par le Groupe de la BID pour un montant de 175 millions de dollars US, environ 95 milliards de FCFA et qui concerne 10 pays».



M. Ba se félicite de cet distinction qui découle, selon lui, des excellents résultats du Sénégal grâce aux avancées réalisées par le biais du Plan Sénégal émergent (PSE).