Foncier et pensions de retraite en tête : bilan des réclamations à la Médiature

Entre le 1ᵉʳ avril et le 30 septembre 2025, la Médiature de la République a enregistré 120 dossiers de réclamation, selon le bulletin d’informations trimestriel publié en octobre. Le document précise que « cent vingt dossiers de réclamation ont été adressés au médiateur de la République » durant cette période, un volume qui reflète la persistance des tensions entre usagers et administration.Sur ce total, douze dossiers relèvent de litiges strictement privés et ne relèvent donc pas du champ d’intervention de l’institution, informe l'Agence de presse sénégalaise (APS). Trois autres « ne rentrent pas dans ses compétences », tandis que deux n’ont pas respecté la procédure préalable de saisine de l’administration concernée. Deux dossiers ont été écartés car pendant devant la justice, et trois réclamations ont été jugées « non fondées ». Ainsi, quatre-vingt-dix-huit dossiers sont actuellement « effectivement en cours de traitement », selon la Médiature.Le foncier arrive en tête des préoccupations des usagers, avec vingt-quatre réclamations. Le bulletin souligne que ces litiges continuent de peser lourd dans la relation entre citoyens et services publics, sur fond de contestations récurrentes autour des titres, délimitations et procédures d’attribution. Viennent ensuite les dossiers relatifs aux pensions de retraite, aux régularisations administratives, au paiement de créances ou d’indemnités dues par l’État ou par ses démembrements. La Médiature fait aussi état de vingt-six réclamations couvrant des objets divers, dont certaines « mettant en cause des avocats ».Les administrations les plus sollicitées restent celles directement exposées aux demandes sociales et financières. Le ministère des Finances et du Budget est cité dans dix-neuf dossiers, suivi des communes avec onze réclamations. Le ministère de l’Intérieur en totalise huit, l’IPRES six, et le ministère de l’Urbanisme et du Cadre de vie cinq. Les autres ministères se partagent douze réclamations, tandis que vingt-deux dossiers concernent divers organismes chargés d’une mission de service public.