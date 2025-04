Fonds Covid-19 : un chauffeur du ministère du Développement industriel écroué

Mouhamadou Bamba Amar, chauffeur au ministère du Développement industriel et des PME, a été placé sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans un détournement de fonds publics d’un montant de 930 millions de francs CFA.



Selon des informations rapportées par Seneweb, les faits s’inscrivent dans le cadre de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la pandémie de Covid-19. Mouhamadou Bamba Amar, qui nie fermement toute malversation, soutient avoir agi uniquement sur instruction de Moustapha Diop, gestionnaire de compte au ministère, actuellement en fuite.



Le mis en cause affirme avoir été mandaté pour retirer les chèques à la Banque of Africa (BOA), dans le cadre de ses fonctions, et souligne que l’ensemble des chèques en question portaient la signature de Moustapha Diop.



Malgré ses protestations d’innocence, le chauffeur a été placé en détention provisoire dans l’attente de l’évolution de l’enquête.