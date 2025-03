Fonds de dotation de la décentralisation (Fdd) collectivités territoriales : une hausse de plus de 5 milliards par rapport à 2024

Le Conseil national de développement des collectivités territoriales, s’est tenu jeudi, sous la présidence du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana. Cette rencontre a été l’occasion de statuer sur la répartition des ressources allouées par l’Etat au titre du Fonds de dotation de la décentralisation (Fdd) et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (Fect) pour l’année 2025.

Pour 2025, l’enveloppe globale destinée aux collectivités territoriales est passé de 74,6 milliards de FCfa en 2024 à 79,6 milliards de FCfa en 2025. Soit une hausse significative de plus de 5 milliards de fcfa.



« Bien évidemment, les ressources ne sont pas suffisantes, mais l’Etat maintient ses engagements en augmentant l’enveloppe. Nous visons également une grande réforme de la décentralisation, notamment la révision de la fiscalité locale et le financement des collectivités territoriales, afin de leur donner plus de moyens », a indiqué le ministre.



Dans le détail, le Fonds de dotation de la décentralisation (Fdd) bénéficiera de 36,9 milliards de FCfa en 2025 contre 33,8 milliards de FCfa en 2024, soit une augmentation de 9 %. De son côté, le Fonds d’équipement des collectivités territoriales (Fect) connaîtra une hausse de 4 %, passant de 40,7 milliards de FCfa en 2024 à 42,7 milliards de FCfa en 2025, rapporte la Rts.



Ces financements visent à renforcer la capacité des collectivités à réaliser des projets structurants pour le développement économique, social et culturel des territoires. Le Fect est principalement destiné aux investissements dans ces domaines, tandis que le Fdd permet aux collectivités de faire face aux charges liées au transfert de compétences et d’assurer leur fonctionnement.