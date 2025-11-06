Foot : Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr choisissent le Sénégal plutôt que la France

Pour rappel, Luis Enrique n’avait pas hésité à le lancer en professionnel à l’âge de 16 ans la saison dernière, et l’entraîneur parisien a même souvent répété à quel point il comptait sur lui.

Toujours selon RMC, Mbaye sera convoqué cette semaine par le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, pour le match amical face au Brésil le 15 novembre. Il ne sera d’ailleurs pas le seul bizuth, puisque le Strasbourgeois Mamadou Sarr va également être convoqué. International français chez les jeunes et potentiel candidat pour intégrer les

A un jour, le joueur de 20 ans a lui aussi fait le choix de représenter les Lions. Le Sénégal affirme ses ambitions.

Gros coup de la Fédération sénégalaise de football. Selon RMC, le titi parisien Ibrahim Mbaye a fait le choix de représenter le Sénégal plutôt que l’équipe de France. Capé à 29 reprises dans les sélections de jeunes tricolores, l’ailier de 17 ans est identifié depuis tout jeune comme l’un des grands espoirs du centre de formation du PSG. Il avait d’ailleurs été sacré Titi d’Or 2024, trophée récompensant le meilleur joueur de l’académie parisienne chaque année.