Foot : Jim Ratcliffe double le Qatar pour le rachat de Manchester United

Le propriétaire d'Ineos Jim Ratcliffe aurait pris une longueur d'avance sur le Qatar dans la course au rachat de Manchester United.



Selon le journal The Sun, la famille Glazer à la tête des Reds Devils aurait déjà une préférence pour le milliardaire de 70 ans Jim Ratcliffe.



Pour cause, le Britannique ne souhaite pas racheter l'intégralité du club mais espère devenir l'actionnaire majoritaire (+ de 50% des parts). C'est pour cela qu'il est pour l'heure préféré au cheik qatari Jassim bin Hamad al-Thani qui souhaite racheter l'intégralité du club. Un détail qui a son importance puisque deux des cinq frères Glazer, Joel et Avram souhaitent rester impliqués dans la direction de leur club.