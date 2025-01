Foot - Sélections du Sénégal : Mayacine Mar dresse le bilan et dévoile les perspectives pour 2025

Le directeur technique national, Mayacine Mar, a dressé hier, lundi, un bilan des compétitions auxquelles le Sénégal a participé, tout en évoquant les perspectives pour 2025. Cette année verra les sélections sénégalaises engagées dans six Coupes d'Afrique des Nations, un exploit sans précédent.



« Le bilan, on le tirera au sortir de cette réunion. Naturellement, on saura sur quel pied danser. C'est-à-dire, qu'on aura d'une manière claire effectivement tout le planning qu'il faut mettre en place pour chacune des équipes. Et nous allons travailler pour les trouver des matchs amicaux, des stages, des tournois bien sûr pour leur permettre de bien se préparer », a expliqué Mayacine Mar.



Il a également annoncé que la Fédération sénégalaise de football a déjà sollicité certaines équipes pour des matchs amicaux. « Mais comme j'ai dit, je ne veux pas anticiper un peu sur la préparation. Je pense que c'est sûr qu'on aura peut-être un tournoi avant ou des matchs amicaux pour permettre de mettre l'équipe dans de bonnes conditions de préparation », a fait savoir le directeur technique national.



Le directeur technique national a tenu à souligner l'exploit inédit réalisé par le Sénégal concernant la qualification de toutes les sélections nationales pour six Coupes d'Afrique des Nations en 2025.



« Le fait de qualifier toutes les équipes, mais également nous d'avoir gagné tous les trophées il y a deux ans. Je pense que ça également, c'est vraiment des actes forts pour le football. Et c'est à magnifier. Avec le concours de tout le monde : la fédération, les clubs, la presse, la population, le public, tout un ensemble qui a fait qu'on est arrivé à ces résultats- là », a déclaré le directeur technique national.