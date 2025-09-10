Foot : Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière

L'ancien gardien marseillais annonce ce mercredi 10 septembre raccrocher les crampons. Il aura passé 14 saisons à l'OM, devenant une légende du club.



"Il Fenomeno" aura donc bel et bien terminé sa carrière au Vélodrome, lors de la dernière journée de L1 en mai dernier, entre l'OM et Rennes. Un ultime match disputé non pas sous le maillot olympien, mais breton. Le public marseillais lui avait d'ailleurs rendu un vibrant hommage.



Ce mercredi, celui qui aura porté à 613 reprises la tunique de l'OM (record du club) a annoncé à l'Équipe mettre fin à sa carrière. À 40 ans, Steve Mandanda était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Stade Rennais, en juin. '"J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. (...) J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (NDLR : Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier) mais j'ai dit non à chaque fois" confie-t-il à nos confrères.



Formé au Havre, le portier a disputé 14 saisons à l'OM, entrecoupées d'une pige peu concluante en Angleterre (Crystal Palace). À Marseille, il a fini par perdre sa place de numéro un lors de la saison 2021-2022. Le champion du monde 2018 (35 sélections avec les Bleus) s'était alors engagé avec Rennes, où il est passé de titulaire à remplaçant depuis le début de l'année 2025.



Au cours de sa carrière, Mandanda s'est forgé un palmarès alléchant : une coupe du monde donc, mais aussi un titre de champion de France (2010) et trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012).