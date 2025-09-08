Foot : après le Maroc, la Tunisie se qualifie pour le Mondial 2026

Après le Maroc, c’est la Tunisie qui a validé son billet pour la Coupe du monde 2026. Les Aigles de Carthage ont arraché leur qualification ce lundi à Malabo en battant la Guinée équatoriale (1-0) lors de la 8e journée des éliminatoires.



Les Aigles de Carthage, qui ne peuvent plus être rejoints en tête de leur groupe H, se sont imposés sous la pluie grâce à un but dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane (90e+4), entré en jeu pour le dernier quart d’heure.



Les Tunisiens participeront à la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.