PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Foot : après le Maroc, la Tunisie se qualifie pour le Mondial 2026
Après le Maroc, c’est la Tunisie qui a validé son billet pour la Coupe du monde 2026. Les Aigles de Carthage ont arraché leur qualification ce lundi à Malabo en battant la Guinée équatoriale (1-0) lors de la 8e journée des éliminatoires.
 
Les Aigles de Carthage, qui ne peuvent plus être rejoints en tête de leur groupe H, se sont imposés sous la pluie grâce à un but dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane (90e+4), entré en jeu pour le dernier quart d’heure.
 
Les Tunisiens participeront à la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.
Moussa Ndongo

Lundi 8 Septembre 2025 - 18:02


