Football : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier

Georgina Rodriguez s’apprête à changer de nom pour devenir officiellement l’épouse de Cristiano Ronaldo. La compagne du quintuple Ballon d’or, avec qui elle partage sa vie depuis 2016, a révélé ce lundi sur Instagram une photo de sa main ornée d’une impressionnante bague en diamant à l’annulaire gauche accompagné du message suivant : «oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies ».
À 40 ans, Cristiano Ronaldo est également père de cinq enfants, dont deux issus de sa relation avec Georgina Rodriguez, sa compagne depuis plusieurs années.
À 40 ans, Cristiano Ronaldo est également père de cinq enfants, dont deux issus de sa relation avec Georgina Rodriguez, sa compagne depuis plusieurs années.
Autres articles
-
CHAN 2024 : l’Afrique du Sud domine la Guinée et relance ses chances
-
Manchester City : Jack Grealish a trouvé son nouveau club
-
Modou Lô accepte enfin d’affronter Sa Thiès
-
Mercato PSG : la Russie s’enflamme sur l’avenir de Matvey Safonov
-
Foot : porté par Ismaïla Sarr, Crystal Palace s’offre le premier Community Shield de son histoire