PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Football : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier



Football : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier
Georgina Rodriguez s’apprête à changer de nom pour devenir officiellement l’épouse de Cristiano Ronaldo. La compagne du quintuple Ballon d’or, avec qui elle partage sa vie depuis 2016, a révélé ce lundi sur Instagram une photo de sa main ornée d’une impressionnante bague en diamant à l’annulaire gauche accompagné du message suivant : «oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies ».
 
 À 40 ans, Cristiano Ronaldo est également père de cinq enfants, dont deux issus de sa relation avec Georgina Rodriguez, sa compagne depuis plusieurs années.
Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 21:42


