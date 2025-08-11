Football : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier

Georgina Rodriguez s’apprête à changer de nom pour devenir officiellement l’épouse de Cristiano Ronaldo. La compagne du quintuple Ballon d’or, avec qui elle partage sa vie depuis 2016, a révélé ce lundi sur Instagram une photo de sa main ornée d’une impressionnante bague en diamant à l’annulaire gauche accompagné du message suivant : «oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies ».



À 40 ans, Cristiano Ronaldo est également père de cinq enfants, dont deux issus de sa relation avec Georgina Rodriguez, sa compagne depuis plusieurs années.