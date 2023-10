Football. L’Algérie suspend tous ses matches en solidarité avec Gaza

La fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi qu’elle suspendait toutes les manifestations footballistiques « jusqu’à nouvel ordre » en solidarité avec le peuple palestinien. « Exprimant sa solidarité avec le peuple frère palestinien résistant et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes […] la FAF a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football, jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans un communiqué.



La suspension a été annoncée au lendemain d’une frappe ayant fait au moins 471 morts dans un hôpital de Gaza selon le gouvernement Hamas qui contrôle le territoire palestinien. Le Hamas a accusé Israël, qui pilonne sans répit la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur son sol. Israël en attribue la responsabilité au Jihad islamique, une autre organisation armée à Gaza, qui a catégoriquement démenti.



Au moins 3 478 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, en majorité des civils, selon les autorités locales. Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël, pour la plupart des civils tués le jour de l’attaque du Hamas.