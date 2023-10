Football : Mendy, conscient qu’il faut battre plus grosses nations à la CAN

Le portier de l’équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, après la victoire du Sénégal face au Cameroun (1-0), a expliqué de battre les plus grosses nations à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.



« On sait qu’à la CAN, on doit battre les plus grosses nations. On sait maintenant contre qui on va jouer. On doit juste continuer d’évoluer dans notre projet de jeu et aller en Côte d’Ivoire avec la confiance, plein d’humilité et tout donner avec notre pays pour conserver ce sacre. Il faut un peu de tout (pour garder le titre continental), avec le curseur un peu plus haut », a réagi Mendy, auteur un bon match.



« Tout le monde nous attend et il va falloir qu’on réponde de la manière la plus calme possible. On a engrangé de l’expérience. Il faut espérer que l’équipe soit au complet pour qu’on évolue et qu’on produise une belle Coupe d’Afrique », a-t-il ajouté.