Football : Nicolas Jackson et Chelsea remportent la Premier League Summer Series

Nicolas Jackson et Chelsea remportent la première édition du Premier League Summer Series en battant Fulham dimanche 2-0.



Les coéquipiers de Nicolas Jackson ont enregistré trois victoires en quatre rencontres disputées dans cette compétition de pré-saison. Lors du premier match ils ont battu Wrexham (5-0) avant de prendre le dessus sur Brendfort (4-3) et fait match nul contre Newcastle 1-1. Les Blues terminent en beauté avec une brillante victoire 2-0 contre Fulham.



L’attaquant sénégalais a inscrit deux buts et deux passes décisives sous les couleurs de Chelsea. Nicolas Jackson a été élu meilleur joueur de la Premier League Summer Series.