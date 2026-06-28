Football : le Croate Luka Modrić devient le passeur décisif le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, le capitaine croate Luka Modrić a marqué l’histoire en délivrant une passe décisive cruciale contre le Ghana. Alors que les deux équipes étaient à égalité un but partout, le milieu de terrain a tiré un corner millimétré à la 83e minute, permettant à Nikola Vlašić d'inscrire le but de la victoire (2-1) de la tête. Ce succès permet à la Croatie de s'emparer de la deuxième place du groupe L et de valider son billet pour les seizièmes de finale.



Grâce à cette action, le meneur de jeu a établi un record absolu de longévité selon les données officielles d'Opta. Âgé précisément de 40 ans et 291 jours le jour du match, il est officiellement devenu le passeur décisif le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde. Au-delà de cette offrande, le joueur a livré une performance XXL à Philadelphie, touchant 102 ballons et réussissant 82 passes pour dicter le tempo de la rencontre.



Luka Modrić totalise 22 matchs, 2 buts et 2 passes décisives sur l'ensemble de ses 5 participations en Coupe du monde (2006, 2014, 2018, 2022 et 2026). Le capitaine croate compte désormais plus de 201 sélections avec son équipe nationale.