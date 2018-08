Fortunes diverses pour Khalifa Sall, Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré

Les accusés dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar ont connu des fortunes diverses. En effet, Si Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré, Fatou Traoré, entre autres ont été condamnés à 5 ans de prisons ferme en plus de payer d’une amende de 1,83 milliard de francs Cfa, Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré ont eu plus de chance.



En effet, les deux percepteurs municipaux ont bénéficié d’une relaxe. Le Juge Demba Kandji confirme ainsi la décision rendue en première instance par Malick Lamotte, lequel avait abandonné les charges contre les deux agents du Trésor.