France: Macron favorable à des «expérimentations» et une «évaluation» d'une «tenue unique» à l'école

Le président français s'est dit lundi favorable à des « expérimentations » et une « évaluation » du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une « tenue unique », « beaucoup plus acceptable pour les adolescents » selon lui. « Je suis favorable à l'approche expérimentation, évaluation », a déclaré le président français dans un entretien sur la chaîne du Youtuber Hugo décrypte. « Sans avoir un uniforme, on peut dire "vous vous mettez en jeans, tshirt et veste" (...) la question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire », a-t-il ajout