France: il n’y a plus de Coupe de la Ligue

Ce mercredi matin, le conseil d'administration (CA) de la LFP a voté pour la suspension de la Coupe de la Ligue à partir de la saison prochaine. La décision est désormais définitive car elle a été entérinée par l'assemblée générale de l'instance qui s'est réunie ce mercredi après-midi.



Le CA n'a pas été convaincu par les deux nouveaux formats imaginés pour la compétition. Le premier est une sorte de « boxing day » à la Française qui ne concernerait que huit équipes, les huit premières du classement de la saison précédente. Avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale, des matches disputés pendant la période aujourd'hui dédiée à la trêve hivernale. La deuxième possibilité imaginée par la LFP était de constituer quatre groupes « régionaux » (Nord, Sud, Est et Ouest) pour aboutir à des quarts de finales, des demi-finales et une finale. Ces deux formules n'ont pas non plus trouvé d'adhésion en AG.



La Coupe de la Ligue, qui n'avait pas trouvé de diffuseur, en décembre dernier, pour la période 2020-2024, disparaît donc du paysage. Mais la LFP espère encore pouvoir la relancer dans les années qui viennent.



L’Equipe