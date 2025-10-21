France : l'arrestation de Madiambal Diagne confirmée par un de ses avocats

Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne a été arrêté ce mardi matin en France, où il se trouvait depuis son interdiction de sortie du territoire sénégalais.



L’information a été confirmée par son avocat, Me Bourdon, au journaliste Ayoba Faye. Toutefois, contacté par PressAfrik, un autre de ses conseils, Me Amadou Sall, a déclaré ne pas être informé de cette interpellation dans l’immédiat. « Je suis au tribunal. Je ne suis pas encore au courant. Mais je vais vérifier », a-t-il indiqué.



Il est à rappeler que Madiambal Diagne faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, ce qui a motivé son interpellation par les autorités françaises.