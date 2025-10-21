Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

France : l'arrestation de Madiambal Diagne confirmée par un de ses avocats



France : l'arrestation de Madiambal Diagne confirmée par un de ses avocats
Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne a été arrêté ce mardi matin en France, où il se trouvait depuis son interdiction de sortie du territoire sénégalais.

L’information a été confirmée par son avocat, Me Bourdon, au journaliste Ayoba Faye. Toutefois, contacté par PressAfrik, un autre de ses conseils, Me Amadou Sall, a déclaré ne pas être informé de cette interpellation dans l’immédiat. « Je suis au tribunal. Je ne suis pas encore au courant. Mais je vais vérifier », a-t-il indiqué.

Il est à rappeler que Madiambal Diagne faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, ce qui a motivé son interpellation par les autorités françaises.
Autres articles


Mardi 21 Octobre 2025 - 15:03


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter