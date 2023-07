France: vers une suspension automatique du permis en cas de conduite sous stupéfiants

Élisabeth Borne a annoncé ce lundi à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) vouloir « rendre obligatoire » la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Pour lutter contre « le fléau » des comportements addictifs au volant, la Première ministre a déclaré que le gouvernement entendait être « intraitable » et « sanctionner plus sévèrement les conduites addictives » en rendant « automatique la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé que huit points seront désormais supprimés, contre six actuellement, en cas de conduite sous stupéfiants ou sous alcool. Le préfet peut pour l'instant décider d'une suspension de permis, « demain il le devra », a ajouté M. Darmanin.