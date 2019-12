Frapp France Dégage signale les disparitions de Mamadou Diao Diallo et Souleymane Diokou en prison

arrêtés en même temps que Guy Marius Sagna devant les grilles du Palais de la République, avant d'être placés sous mandat de dépôt, Mamadou Diao Diallo et Souleymane Diokou sont actuellement introuvables, selon un communiqué des membres du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp), qui s’inquiètent pour leurs deux camarades.



Dans la note lue par le journal L'As, ils disent «avoir sillonné toutes les prisons où leurs camarades sont incarcérés, mais ils n’ont pas pu retrouver Mamadou Diao Diallo (étudiant à la Faseg de l‘Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et Souleymane Diokou (étudiant à l’Université Assane Seck de Ziguinchor)».



Le Frapp prévient le régime que leurs deux camarades étaient en bonne santé avant leurs arrestations, mais ils avaient vu leurs états de santé se détériorer après l’entame de la grève de la faim.



Pour rappel, les autres camarades arrêtés et emprisonnés ont entamé une grève de la faim depuis trois jours. Trois d'entre eux, mal en point, ont été transférés à l'infirmerie... dont le Docteur Babacar Diop