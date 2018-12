G5 Sahel: l’UE annonce un nouveau financement de plus de 80 milliards FCFA

L'UE annonce un nouveau financement de 125 millions d'euros (plus de 80 milliards F CFA) pour les pays du Sahel, lors de la Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs du G5 Sahel ce jeudi à Nouakchott, en Mauritanie.



La somme de 125 millions d'euros sera mobilisée pour de nouvelles actions devant être mises en place rapidement et répondant aux priorités établies par le G5 Sahel pour renforcer le développement et la sécurité. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur la résilience et la cohésion sociale des populations les plus vulnérables des régions transfrontalières.



Le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica a déclaré: «Dix mois après la Conférence de Bruxelles sur le Sahel, qui avait mobilisé la communauté internationale autour de la Force Conjointe du G5, nous mettons aujourd'hui l'accent sur le besoin absolu d'accompagner nos actions sécuritaires par des projets de développement ».



Et d’ajouter que « Grâce aux 125 millions d'euros additionnels que l'Union européenne annonce aujourd'hui, l'accent sera mis sur des projets de développement dans les zones les plus fragiles, avec un impact immédiat sur les conditions de vie des populations locales.»



En 2014, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé le groupe de pays du G5 Sahel pour favoriser une coopération plus étroite et relever les défis régionaux majeurs auxquels ils doivent faire face, que sont notamment l'extrême pauvreté, le terrorisme et le trafic d'êtres humains, avec des répercussions potentielles au-delà de la région.



Depuis lors, l'Union européenne a intensifié sa coopération avec cette initiative africaine afin de construire un partenariat solide portant sur divers aspects: le dialogue politique, la coopération au développement et l'aide humanitaire, ainsi que le renforcement de la sécurité et la lutte contre la migration irrégulière.



En février 2018, lors de la Conférence internationale sur le Sahel organisée à Bruxelles, l'Union européenne a mobilisé un soutien financier d'une valeur totale de 50 millions d'euros pour accompagner les pays du Sahel dans l'opérationnalisation de la Force Conjointe du G5 Sahel. Ce montant s'ajoutait à un premier apport de 50 millions d'euros débloqué au cours de l'année 2017, lors du lancement de la Force Conjointe.