Gabon: Ali Bongo, un premier talk-show «face à la nation»

Dès le début, Ali Bongo a planté le décor. « Je reçois plusieurs rapports des gouverneurs, préfets et même des services spéciaux, mais j'ai pensé qu'aujourd'hui, il est mieux d'écouter mon peuple », a-t-il dit.



Premier sujet : l'insécurité. Ali Bongo a promis renforcer la police de proximité mais « pas pour racketter les citoyens ». A propos du déficit de logement, il a reconnu que le pouvoir s'est égaré à un moment. Pourquoi ne libérez-vous pas les prisonniers politiques ?, lui a demandé une dame. « Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y a des compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour des actes de violence qu'ils ont commis. Je ne peux grâcier que ceux qui ont déjà été jugés et condamnés. »



Ali Bongo a été assez embarrassé en répondant à un auditeur qui lui a demandé de former un gouvernement de neuf ministres comme solution à la crise actuelle. « Je dirais que... (long silence)... techniquement c'est toujours possible



A propos des mesures d'austérité boudées par les fonctionnaires, Ali Bongo a dit que même la communauté internationale souvent peu tendre à son égard lui adresse des félicitations.