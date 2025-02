Gabon: la grève des magistrats paralyse toujours les cours de justice et les tribunaux

Trois semaines après le déclenchement de leur grève, les magistrats soutiennent qu’il y a aucun progrès. Tout est au point mort. Les décrets d’application du statut général des magistrats réclamés n’existent pas depuis un an. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des salaires décents, des véhicules de fonction et autres avantages listés dans leur statut général.



Leur « combat » aussi

Landry Abaga Essono, président du Syndicat national des magistrats du Gabon se désole pour les justiciables pénalisés par la grève : « Que les concitoyens comprennent que le combat mené par les magistrats est un combat pour les magistrats, mais aussi pour eux. Nous les appelons à comprendre aujourd'hui le combat qui est le nôtre. Et qui est tout aussi le leur. Les magistrats, dans leur unanimité, ont décidé d'appeler le président de la transition à respecter la parole donnée aux magistrats. »



En cours de signature

Dans un communiqué, le ministère de la Justice soutient que les textes d’applications à l’origine de la grève sont bien en cours de signature. Des investissements sont en cours pour améliorer les conditions de travail. Le ministre qui dit être disposé au dialogue regrette que les magistrats refusent sa main tendue.