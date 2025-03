Gabon: le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidence

Président de la transition au Gabon depuis la chute d'Ali Bongo à l'été 2023, Brice Oligui Nguema est bien candidat au scrutin présidentiel, dont le premier tour est programmé le 12 avril prochain.



C’est dans un vaste chantier de construction d’un complexe des conférences internationales que Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature. Débordant d'enthousiasme, le candidat a harangué la foule : « Pour la part qui me revient, je suis prêt ! Prêt à présider aux destinées de notre pays ! »



Venus de tous les coins de la capitale, des partisans du président de la transition ont exulté de joie. Le tombeur du régime des Bongo a entendu les appels en faveur de sa candidature. « Après mûre réflexion, et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat », a-t-il déclaré, déclenchant aussitôt un tonnerre d'applaudissements. « Oligui président, Oligui président ! », ont scandé ses supporters, rapporte notre correspondant Yves-Laurent Goma.



Surnommé Josué par ses partisans, Brice Clotaire Oligui Nguema ne fait plus totalement l’unanimité comme au lendemain de « son coup de la libération ». Ses adversaires l’accusent d’avoir creusé la dette et ouvert trop de chantiers, dont certains sont aujourd’hui à l’arrêt. « C’est moi qui rembourse les dettes qu’ils nous ont laissées » a riposté le général. Il a égrené ses principales réalisations, 18 mois après son coup d'État : « J’ai réalisé 1969 km de route. J'ai procédé à la distribution de 417 taxis et 400 autres seront livrés dans les tous prochains jours, soit une création de 817 emplois. »