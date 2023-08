Gabon: le général Oligui Brice Nguema nommé président de transition

Des hauts gradés de l'armée gabonaise, incluant des commandants en chef, des chefs d'état-major et des généraux de deuxième section, ont désigné le général Oligui Brice Nguema comme président du Comité pour la transition et la restauration des institutions et président de la transition. A l’occasion, la junte a annoncé le rétablissement de l’internet et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales dans le pays.



Ces hauts gradés ont souligné l'importance de maintenir le calme et la tranquillité, ainsi que la préservation de l'économie pour le bien-être social.