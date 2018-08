Galatasaray pense à Diafra Sakho

Arrivé l'hiver dernier du côté de Rennes, Diafra Sakho connaît un début de saison compliqué qui vient s'ajouter à une fin de saison dernière où il n'a guère brillé (2 buts en 13 matches entre janvier et mai). L'international sénégalais court toujours après son efficacité, lui qui s'était révélé au FC Metz avant de partir à West Ham (19 réalisations en National, suivi de 20 autres en L2 avec Metz en 2012-13 et 2013-14, puis 23 buts en 71 matches avec les Hammers entre 2014 et 2018).

Diafra Sakho à Galatasaray ? Il n'a plus marqué depuis février

Quid de son avenir en Bretagne ? Il souhaite évidemment s'imposer mais la concurrence d'Ismaïla Sarr en pointe, l'émergence du jeune Jordan Siebatcheu et peut-être l'arrivée d'un nouveau joueur pour pallier le départ de Wahbi Khazri peuvent barrer le buteur muet depuis février dernier. En Turquie, Galatasaray est en pleine négociation avec Anthony Modeste, mais le champion en titre travaille sur d'autres alternatives pour compenser le départ de Bafétimbi Gomis. Ils étudient donc la piste menant au Sénégalais, notamment sous la forme d'un prêt.



Avec France Football