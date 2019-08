Gambie : Mise en circulation des nouveaux dalasis sans l’effigie de Jammeh

Près de trois mois après leur impression, la Banque centrale de Gambie a mis en circulation depuis ce mardi les nouveaux billets de dalasi. Avec ces nouveaux billets de dalasi, le processus d’effacement de l’image de l’ancien président Yahya Jammeh entre dans son ultime phase. Il faut dire que depuis 2015, tous les billets de la monnaie gambienne étaient à l’effigie de l’ex-dictateur gambien. Désormais figurent sur les nouveaux billets des images de la nature et autres patrimoines historiques du pays.



C’est en marge d’une audience avec le président Adama Barrow que Bakary Jammeh, le gouverneur de la Banque centrale de Gambie a profité pour présenter à la Nation les spécimens des nouveaux billets de Banque.



Selon lui, mettre en circulation des nouveaux billets de Banque signifie que cela se fait par l’intermédiaire des banques commerciales. Et le timing n’est pas fortuit, l’institution bancaire a profité du contexte d’avant tabaski avec la forte demande de liquidités pour les mettre en circulation. Dans cette déclaration, il précise que les anciens billets seront toujours valables jusqu’à nouvel ordre.



Tourner définitivement la page de Jammeh ?



Et dans un contexte où les Etats de l’Afrique de l’Ouest discutent d’un projet de monnaie commune en 2020, le flou persiste sur ce qu’envisagerait la Gambie. Cependant beaucoup d’économistes restent sceptiques à l’idée d’intégrer cette zone monétaire pour le moment. Que gagnerait la Gambie à changer ses billets de Banque actuellement ? Les économistes sont unanimes, il s’agit plutôt d’une question symbolique pour tourner la page Jammeh.