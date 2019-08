Gambie: funérailles solennelles et nationales pour Dawda Jawara

Le premier président de la république de Gambie, Sir Dawda Jawara a été enterré ce jeudi 29 août dans la capitale Banjul. Les discours officiels ont été suivis par les quelque 300 personnes présentes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale gambienne et des milliers de personnes ont suivi cette cérémonie sur les réseaux sociaux et sur des écrans géants installés devant le Parlement. La disparition du premier président de la république de Gambie pose la questions de son héritage politique et spirituel.