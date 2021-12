Gambie: le President Macky Sall adresse ses félicitations à Adama Barrow

72 heures après la réélection d’Adama Barrow à la présidence de la Gambie, à l’issue d’un scrutin qui s’est tenu sans grand bruit dimanche dernier, le Président Macky Sall lui a adressé ses félicitations .



Le chef de l’Etat sénégalais qui a été un des grands soutien de Barrow dès ses premières heures de prise du pouvoir des mains de Yaya Jammeh, assure qu’il va continuer à travailler avec la Gambie pour renforcer les liens.



« Je félicite chaleureusement le Président Adama Barrow pour sa brillante réélection et souhaite plein succès à son nouveau mandat. Le Sénégal et la Gambie partagent une histoire et un destin communs. Je continuerai de travailler avec le Président Barrow pour renforcer ces liens », a écrit Macky Sall sur son compte Twitter.