Gana Gueye, Sidy Sarr et Salif Sané pourraient déclarer forfaits contre la Mauritanie

L'infirmerie des "Lions" continue à accueillir du beau monde et d'autres joueurs devraient manquer le deuxième match amical contre la Mauritanie, prévu mardi 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès.



En effet, après Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Clément Diop et Edouard Mendy absents de la rencontre contre le Maroc, vendredi, Gana Guèye, Sidy Sarr et Salif Sané pourraient déclarer forfaits



Selon le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, les deux premiers souffrent de douleurs au niveau de leurs chevilles alors le troisième a des problèmes au genou.