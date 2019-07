Gareth Bale demande un salaire 1,1 million d'euros par semaine et une prime à la signature de 22 millions d'euros

L'international gallois du Real Madrid pourrait bien quitter la "Maison blanche". Mais ce serait comme il était venu ou même plus. Avec beaucoup d'argent dans son compte en banque.



Selon la presse anglaise, Garteh Bale, courtisé par des clubs chinois, exigerait 1,1 million d'euros de salaire hebdomadaire (soit près de 700 millions Fcfa) et une prime à la signature de 22 millions d'euros (près de 15 milliards Fcfa).



Voilà qui ne va pas faciliter son départ du Real Madrid où il ne semble plus faire partie des plans de Zidane. Toutefois, les hommes d'affaires chinois sont capables des pires folies pour rendre attrayant leur championnat. Wait an see !