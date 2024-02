Gaza: combats sans relâche, Anthony Blinken se rend au Moyen-Orient dans l'optique d'une trêve

Ce qu'il faut retenir

■ Les tensions continuent en mer Rouge, où le trafic maritime est menacé par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, qui se disent solidaires des Palestiniens de Gaza.



■ Alors que la guerre va entrer mercredi 7 février dans son cinquième mois, l'armée israélienne a de nouveau bombardé dimanche Khan Younès, dans le sud du territoire, où selon elle se cachent des responsables du mouvement islamiste palestinien. Elle a affirmé y avoir investi un complexe utilisé par le Hamas pour préparer l'attaque sanglante du 7 octobre. Ce centre a, selon l'armée, servi de centre d'entraînement pour le Hamas, avec des maquettes d'entrées de kibboutz, de bases militaires et de véhicules blindés israéliens.



■ Des frappes aériennes ont également visé Rafah, plus au sud, touchant un jardin d'enfants, d'après le Hamas. Plus d'un million de déplacés palestiniens, menacés par les pénuries et les épidémies, s'entassent désormais dans des abris et des campements de fortune.



■ Une proposition de pause humanitaire à Gaza et un échange d'otages et de prisonniers palestiniens seraient envisagés. Mais Benyamin Netanyahu a assuré ce dimanche qu'Israël n'était pas prêt à accepter n'importe quel accord pour libérer les otages israéliens.



■ Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, vendredi 2 février, 27 365 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 66 630 blessés.



La Russie va convoquer l'ambassadrice d'Israël pour des commentaires « inacceptables » faits dans une interview



Le ministère russe des Affaires étrangères va convoquer l'ambassadrice israélienne Simona Halperin pour des «​​​​​​ commentaires inacceptables » qu'elle a faits dans une interview, a déclaré lundi l'agence de presse TASS, citant le ministère.



Selon le ministère, Simona Halperin a déformé la position de la Russie en matière de politique étrangère dans l'interview accordée au quotidien russe Kommersant et publiée dimanche.



08h38 : Un dirigeant houthi déclare que l'Italie deviendra une cible si elle participe aux attaques contre le Yémen



L'Italie deviendra une cible si elle participe aux attaques contre le Yémen, a déclaré un haut responsable du mouvement Houthi, allié à l'Iran, dans une interview publiée lundi. Mohamed Ali al-Houthi, chef du comité révolutionnaire suprême des Houthis, a déclaré au quotidien La Repubblica que l'Italie devait être neutre dans le conflit israélo-palestinien et faire pression sur Israël pour que le pays cesse ses attaques contre Gaza, ajoutant que ce serait le seul moyen de parvenir à la paix dans la région.



L'Italie a déclaré vendredi qu'elle mettrait à disposition l'amiral commandant une mission navale de l'Union européenne en mer Rouge, à laquelle elle a participé pour protéger les navires des attaques de la milice houthie du Yémen.



La société d'aviation japonaise Itochu mettra fin à sa coopération avec l'entreprise israélienne Elbit, en raison de la guerre de Gaza



L'unité d'aviation d'Itochu Corp mettra fin à sa coopération stratégique avec la société de défense israélienne Elbit Systems Ltd d'ici la fin du mois de février en raison de la guerre à Gaza, a déclaré lundi le responsable de la maison de commerce japonaise.



Itochu Aviation, Elbit Systems et Nippon Aircraft Supply (NAS) ont signé un protocole d'accord de coopération stratégique en mars 2023. Itochu prévoit de mettre fin à la collaboration après que la Cour de justice internationale a ordonné à Israël le mois dernier d'empêcher les actes de génocide contre les Palestiniens et de faire plus pour aider les civils, a déclaré le directeur financier d'Itochu, Tsuyoshi Hachimura.



« Prenant en considération l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier, et que le gouvernement japonais soutient le rôle de la Cour, nous avons déjà suspendu de nouvelles activités liées au protocole d'accord et prévoyons d'y mettre fin d'ici la fin février », a-t-il déclaré



08h16 : Les forces israéliennes tuent des dizaines d'hommes armés de Gaza lors de vastes opérations, selon l'armée



Les forces israéliennes ont tué des dizaines d'hommes armés palestiniens lors d'opérations menées dans la bande de Gaza, notamment à Khan Younès, au cours des dernières 24 heures, a annoncé l'armée dans un communiqué.



Les bombardements israéliens se poursuivent à Khan Younès, selon l'agence de presse palestinienne Wafa



L'agence de presse palestinienne Wafa rapporte que les bombardements israéliens se poursuivent à Khan Younis. La ville fait l'objet d'un « bombardement continu ». L'agence de presse Wafa ajoute que «​​​​​​ les hôpitaux Al-Amal et Kamal Nasser dans le centre de la ville de Khan Younès » restent assiégés. Elle rapporte également que « l'armée israélienne a également continué à bombarder de vastes zones à l'est de la ville de Deir al-Balah, ce qui coïncide avec le ciblage du camp de Nuseirat avec plusieurs obus d'artillerie ».



Syrie, sept combattants des forces kurdes ont été tués dans une attaque de drone contre une base américaine, selon une ONG syrienne



Sept combattants des forces dirigées par les Kurdes ont été tués dans une attaque de drone qui a visé une base américaine dans l'est de la Syrie où ils sont stationnés, a indiqué lundi une ONG. L'attaque, revendiquée par la « Résistance islamique en Irak », une nébuleuse de groupes pro-iraniens, intervient après les frappes de représailles menées par les États-Unis dans la nuit de vendredi à samedi contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens en Syrie et en Irak, qui ont fait au moins 45 morts.



« Sept membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) présentes sur la base américaine d'Al-Omar dans la région de Deir Ezzor ont été tués », a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui a aussi fait état d'une vingtaine de blessés. Selon cette ONG basée au Royaume-Uni, mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, l'attaque a visé une section où sont stationnées des forces spéciales des FDS sur cette base située sur un important champ pétrolier.



Le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahman a déclaré qu'il s'agissait de la « première attaque des groupes pro-iraniens contre des bases américaines depuis les frappes » menées par Washington au cours du week-end.