PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Gaza: l'UE propose de sanctionner deux ministres israéliens d'extrême droite et de taxer certains biens importés

La Commission européenne a proposé mercredi 17 septembre de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benyamin Netanyahu, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas. C'est un changement majeur de position que propose l'exécutif européen, pour faire pression sur Israël au sujet de sa campagne meurtrière dans la bande de Gaza. Cette mesure n'a toutefois guère de chance d'être adoptée par les Vingt-Sept, faute d'un soutien suffisant.



La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a présenté des mesures visant à faire pression sur Israël. Elle a également préconisé des sanctions individuelles contre plusieurs ministres du gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ces sanctions concerneraient les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, a précisé une source au sein de l'UE.
 
La Commission européenne a proposé mercredi 17 septembre de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza.
 
« Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza », a déclaré  Kaja Kallas devant la presse, à Bruxelles.
 
RFI

Mercredi 17 Septembre 2025 - 12:40


