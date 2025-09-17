Gaza: l'UE propose de sanctionner deux ministres israéliens d'extrême droite et de taxer certains biens importés

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a présenté des mesures visant à faire pression sur Israël. Elle a également préconisé des sanctions individuelles contre plusieurs ministres du gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ces sanctions concerneraient les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, a précisé une source au sein de l'UE.



La Commission européenne a proposé mercredi 17 septembre de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza.



« Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza », a déclaré Kaja Kallas devant la presse, à Bruxelles.

